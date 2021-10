La Lega è al governo con Lamorgese. Ma il leghista Tonelli forse non lo sa (Di martedì 19 ottobre 2021) Il deputato leghista Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia dall'aprile 2014 al marzo 2018, durante l'informativa del ministro dell'Interno alla Camera risponde a Luciana Lamorgese sugli scontri nelle manifestazioni contro il green pass di due settimane fa a piazza del Popolo. "Ministra Lamorgese, lei si è fatta mettere in scacco da dei ruba galline? Valutiamo molto negativamente la linea di auto-deresponsabilizzazione, linea fissa della gestione del Viminale", ha detto Tonelli, che ha poi sollevato "interrogativi sul suo ruolo tecnico". Tonelli ha ricordato i decreti Salvini: "Guidare il Viminale è un fardello, ne siamo consapevoli e lo sa il suo predecessore che è a processo per difendere il suo popolo, ha avuto il coraggio di fare quello che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il deputatoGianni, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia dall'aprile 2014 al marzo 2018, durante l'informativa del ministro dell'Interno alla Camera risponde a Lucianasugli scontri nelle manifestazioni contro il green pass di due settimane fa a piazza del Popolo. "Ministra, lei si è fatta mettere in scacco da dei ruba galline? Valutiamo molto negativamente la linea di auto-deresponsabilizzazione, linea fissa della gestione del Viminale", ha detto, che ha poi sollevato "interrogativi sul suo ruolo tecnico".ha ricordato i decreti Salvini: "Guidare il Viminale è un fardello, ne siamo consapevoli e lo sa il suo predecessore che è a processo per difendere il suo popolo, ha avuto il coraggio di fare quello che ...

Advertising

matteosalvinimi : Meno tasse sul lavoro, con taglio cuneo fiscale di almeno 7mld, nessun ritorno a Fornero e attenzione a lavoratori… - ilriformista : 'Violazioni della #ParCondicio, mancato rispetto del #pluralismo e della #deontologia #giornalistica, sistema dell’… - BentivogliMarco : Questo e' un parlamentare di un partito di Governo che cerca un invito in un talk. @matteosalvinimi la lega non é… - Benny81361789 : @lameduck1960 @barbarab1974 La lega è entrata nel governo Draghi non per starci ma per verificare la forza ondulato… - Benny81361789 : @gustinicchi La lega è entrata nel governo Draghi non per starci ma per verificare la forza ondulatoria scaricata sul popolo italiano. -