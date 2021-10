La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee: i numeri (Di martedì 19 ottobre 2021) La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi in Europa League, successi contro St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes. Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Lahaleil, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19. Lahale ultimecasalinghesquadre francesi in Europa League, successiSt. Etienne, Nizza,e Rennes. Ilha persole ultime cinque partitesquadre italiane in: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due ...

