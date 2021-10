La figuraccia dei club di A che chiedevano di aumentare la capienza degli stadi ma non hanno più i tifosi | nessuno si avvicina il 75%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Settimane, mesi a lamentarsi per glichiusi, protestare contro il governo che nega spettatori e ricavi al calcio e dovrebbe addirittura risarcire i poveri patron mandati in bancarotta. Poi laviene finalmente aumentata, ma iquasi non se ne accorgono. La prima giornata in Serie A con gli impianti al 75% è stata un flop clamoroso: nonostante il calendario prevedesse due big match come Juventus-Roma e Lazio-Inter, nessuna squadra ha raggiunto la nuova soglia fissata dalla normativa e non l’ha nemmenota. Che la riapertura immediata fosse la classica foglia di fico utilizzata dalla Serie A per nascondere i suoi veri problemi, lo si era capito dall’affluenza delle prime giornate, in cuiaveva esaurito il suo 50%. I nuovi numeri sono ancora più impietosi dei precedenti. ...