“La fantasia al potere” | trent’anni fa l’arrivo di Sacchi in Nazionale

GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) "Una scelta obbligata dallo stato di necessità della Nazionale" La notte del Bernabeu aveva portato una gioia che mancava dai mitici anni '30, quelli dei due trionfi consecutivi targati Pozzo. Ma aveva anche condotto verso un rilassamento naturale, manifestatosi attraverso una sorta di "dannosa" riconoscenza nel torneo del 1986. La rivoluzione giovane del c.t. Vicini, poi, aveva illuso una platea assetata di vittoria, desiderosa di conquistare allori a ripetizione sulla scia di un movimento in continua crescita. E invece, come nei migliori copioni, c'era stata la sfortunata serata di Napoli, quella del gol di Caniggia, che aveva gettato nello sconforto un Paese intero e una federazione quasi sicura almeno di una finale casalinga. Nell'Ottobre del 1991, il presidente Matarrese decide di assegnare gli azzurri ad un romagnolo ...

