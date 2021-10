La dieta disintossicante | benefici e virtù

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo un periodo in cui aperitivi e cena diventano la quotidianità bisogna necessariamente depurare il proprio corpo da tossine e calorie. Vediamo come disintossicare l’organismo con una semplice. Si inizia con il brindisi tra colleghi, si prosegue con l’happy hour tra amici, poi il party di compleanno… In poco tempo si accumulano così tanti grassi, tossine e calorie da compromettere il benessere generale e di organi come cuore, fegato, reni, arterie. È il momento di correre ai ripari con un regime alimentare depurativo, per perdere i chili accumulati (se serve) e per disintossicare l’organismo. Perché disintossicare? Le tossine possono essere introdotte nel nostro corpo con alimenti, medicinali, ecc. e sono prodotte dai processi metabolici del nostro organismo. Finché la quantità di tossine introdotte o prodotte è pari a quella eliminata attraverso pelle, ...