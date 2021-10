La destra crolla e Rachele Mussolini dà la colpa a Lamorgese | ' Si è parlato solo di pericolo fascista '

Advertising

P_Cicciarella : @lauracesaretti1 A me sembra chiaro che la destra quando è stata minimamente sovranista e identitaria ha stravinto… -

Ultime Notizie dalla rete : destra crolla

Globalist.it

ad_dyn "Mi dispiace, e lo dico io che porto questo cognome, bisogna guardare avanti, condannare tutti gli estremismi die di sinistra. Ora le elezioni sono state vinte, sono tutti tranquilli e ...Leggi Anche Comunali, domenica alle urne un elettore su tre per i ballottaggi: affluenzadi ... casualmente elettori di, che non si sono recati a votare e hanno preferito disertare le ...La discendente del dittatore è stata eletta consigliere comunale a Roma: "Magari si sarebbe perso lo stesso, ma non con questa percentuale" ...Quando domina la paura non si vota per le opposizioni, ma per chi ha già il potere. Covid e social hanno fatto impazzire la politica. Il caso Michetti ...