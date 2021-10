“La cosa più brutta”. Katia Ricciarelli ferita nella casa del GF Vip. Quelle parole e poi il caos (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto per un biliardo? Ebbene sì. Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 Carmen Russo e Katia Ricciarelli sono esplose e se le sono dette di ogni rischiando di saltare una addosso all’altra. Una litigata che non si vedeva da quella tra Corinne Cléry e Serena Grandi nella seconda edizione. Alfonso Signorini pare essersi gustato la mitica scena quanto il pubblico. Mentre Sonia Bruganelli, sempre decisa e diretta, ha sentito di voler dare ragione pubblicamente ad una delle litiganti. Uno scontro tra titani quello della nottata tra il 18 e il 19 ottobre, che sta continuando a scuotere gli animi dei vipponi del GF Vip 6. L’apice della discussione è stato raggiunto dopo la diretta, quando si sperava in un possibile chiarimento. Invece è proprio lì che Carmen Russo e Katia Ricciarelli se le sono dette di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto per un biliardo? Ebbene sì. Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 Carmen Russo esono esplose e se le sono dette di ogni rischiando di saltare una addosso all’altra. Una litigata che non si vedeva da quella tra Corinne Cléry e Serena Grandiseconda edizione. Alfonso Signorini pare essersi gustato la mitica scena quanto il pubblico. Mentre Sonia Bruganelli, sempre decisa e diretta, ha sentito di voler dare ragione pubblicamente ad una delle litiganti. Uno scontro tra titani quello della nottata tra il 18 e il 19 ottobre, che sta continuando a scuotere gli animi dei vipponi del GF Vip 6. L’apice della discussione è stato raggiunto dopo la diretta, quando si sperava in un possibile chiarimento. Invece è proprio lì che Carmen Russo ese le sono dette di ...

