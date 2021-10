La competizione può ostacolare la nostra felicità: facciamone buon uso (Di martedì 19 ottobre 2021) In una scala di priorità personali, la felicità occupa sicuramente i primi posti e non è difficile intuire il perché. Certo è che tra il caos e il disordine dei giorni restare focalizzate su questo obiettivo è un’impresa assai ardua. Perché tra i problemi e le difficoltà che ci ritroviamo ad affrontare, spesso siamo noi ad ostacolare quella felicità tanto agognata, senza neanche rendercene conto. Ci dimentichiamo di dare importanza alle piccole cose, lì dove spesso risiede la felicità, e al contrario ci concentriamo sui fallimenti e sugli obiettivi non raggiunti, spesso facendo paragoni dannosi con quello che invece succede agli altri. E questo, inevitabilmente, scatena dentro di noi sentimenti di invidia, gelosia e rabbia. Ed è vero che tutte le emozioni vanno vissute, anche quelle che più ci fanno paura, ma è ... Leggi su dilei (Di martedì 19 ottobre 2021) In una scala di priorità personali, laoccupa sicuramente i primi posti e non è difficile intuire il perché. Certo è che tra il caos e il disordine dei giorni restare focalizzate su questo obiettivo è un’impresa assai ardua. Perché tra i problemi e le difficoltà che ci ritroviamo ad affrontare, spesso siamo noi adquellatanto agognata, senza neanche rendercene conto. Ci dimentichiamo di dare importanza alle piccole cose, lì dove spesso risiede la, e al contrario ci concentriamo sui fallimenti e sugli obiettivi non raggiunti, spesso facendo paragoni dannosi con quello che invece succede agli altri. E questo, inevitabilmente, scatena dentro di noi sentimenti di invidia, gelosia e rabbia. Ed è vero che tutte le emozioni vanno vissute, anche quelle che più ci fanno paura, ma è ...

Advertising

AndreaInterNews : Si può dire che il martedì di Champions è una noia clamorosa e la Champions League ha senso di esistere solo di mer… - haveyouwornwigs : RT @isoledipinte: mi dispiace ma i ragazzi hanno ragione. non si può obbligare delle persone a scrivere in 30 minuti solo perché pressati d… - GarboeK : Discorsi assurdi a #TikiTaka Secondo loro un continente dovrebbe fare la competizione più importante in un altro me… - LucioMascarin : @GuidoCrosetto Mi scusi, lo dico con il cuore: manca una vera classe dirigente, manca un collante tra le varie anim… - gaiaadonati : RT @isoledipinte: mi dispiace ma i ragazzi hanno ragione. non si può obbligare delle persone a scrivere in 30 minuti solo perché pressati d… -

Ultime Notizie dalla rete : competizione può Dopo i ballottaggi parte il "Centro" ... appena finito questo doppio appuntamento, non può che farsi largo. E questo anche alla luce di ciò ...- e un centro destra letteralmente in crisi e potenzialmente distrutto da questa competizione ...

L'anello di congiunzione tra i nostri dati e la medicina del futuro Cosa sono le Api In futuro la situazione non può che peggiorare, soprattutto dal punto di vista ... manterranno vitale una competizione che a sua volta accelererà il progresso in un settore che ? sta ...

La competizione può ostacolare la nostra felicità: facciamone buon uso DiLei ... appena finito questo doppio appuntamento, nonche farsi largo. E questo anche alla luce di ciò ...- e un centro destra letteralmente in crisi e potenzialmente distrutto da questa...Cosa sono le Api In futuro la situazione nonche peggiorare, soprattutto dal punto di vista ... manterranno vitale unache a sua volta accelererà il progresso in un settore che ? sta ...