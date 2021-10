(Di martedì 19 ottobre 2021) di Attilio Runello. Il Financial Times ha reso pubblica la notizia che nel mese di agosto laha lanciato un missile supersonico, un missile in grado di viaggiare a una velocità che può arrivare a dieci volte la velocità del suono. A quanto riporta il Financial Times il missile avrebbe fatto il giro completo

Advertising

freeskipperIT : La Cina si è dotata di missili supersonici. -

Ultime Notizie dalla rete : Cina dotata

ANSA Nuova Europa

Infine, la TV èdel moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed ... società multinazionale con sede inche ha iniziato a diffondersi in Europa solo nel corso ..."Con la costituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'Italia si è finalmentedi uno strumento di indirizzo e attuazione delle politiche per la sicurezza nel web che garantirà ...IL MISSILE IPERSONICO DELLA CINA [di Giorgio Cuscito] Secondo fonti anonime consultate dal Financial Times, ad agosto la Repubblica Popolare Cinese ha testato un missile ipersonic ...Al Chongqing Motor Expo è stata presentata dal marchio premium di Loncin una 350 bicilindrica dal gusto retrò/scrambler. Nessuna notizia, per adesso, di una sua importazione in Europa ...