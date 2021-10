La cabina di regia sulla legge di Bilancio si apre con la baruffa su Quota 102

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dei 22 miliardi stanziati in manovra, "almeno 10 vanno destinati all'abbattimento del cuneo fiscale". E' questa la principale richiesta che verrà avanzata al premier dalla delegazione di Forza Italia. Almeno, stando a quanto Renato Brunetta e Antonio Tajani hanno concordato durante una riunione mattutina con lo stato maggiore azzurro. E in questo si registra un asse trasversale col Pd e con Italia viva. "Se in un anno in cui abbiamo 22 miliardi da spendere non ne mettiamo almeno 10riduzione delle tasse, in quale altra condizione riusciremo davvero a ridurre le tasse, per davvero e non a chiacchiere?", si lamenta il renziano Luigi Marattin. Che ha, come i suoi colleghi di partito, un altro cruccio: scongiurare che sulle pensioni si arrivi davvero a quella ipotesi ventilata nelle scorse ore, e cioè quella102 che equivarrebbe a un ...