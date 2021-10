La bufala del pilota morto in volo dopo il vaccino (e del conseguente atterraggio d’emergenza) (Di martedì 19 ottobre 2021) La fantasia vola, senza trovare confini nell’atmosfera. E così le bufale proliferano e trovano ossigeno per la propaganda degli anti-vaccinisti che si fidano solamente dei social e dei media no vax per fagocitare le proprie idee. Questa è la sintesi – purtroppo la solita, visto che non è la prima volta – della storia del pilota della Delta Airlines morto in volo dopo essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. E, addirittura, ci sarebbe stato anche un atterraggio di emergenza condotto dal co-pilota. Insomma, mancava solamente Harrison Ford e la versione novella del film “Air Force One” avrebbe potuto varcare la soglia di Hollywood. LEGGI ANCHE > dopo la bufala delle webcam che vogliono oscurare Trieste, i no green pass inondano di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) La fantasia vola, senza trovare confini nell’atmosfera. E così le bufale proliferano e trovano ossigeno per la propaganda degli anti-vaccinisti che si fidano solamente dei social e dei media no vax per fagocitare le proprie idee. Questa è la sintesi – purtroppo la solita, visto che non è la prima volta – della storia deldella Delta Airlinesinessersi sottoposto alanti-Covid. E, addirittura, ci sarebbe stato anche undi emergenza condotto dal co-. Insomma, mancava solamente Harrison Ford e la versione novella del film “Air Force One” avrebbe potuto varcare la soglia di Hollywood. LEGGI ANCHE >ladelle webcam che vogliono oscurare Trieste, i no green pass inondano di ...

