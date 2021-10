L.bilancio: Franco espone Dpb in cabina regia (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia Daniele Franco, a quanto si apprende, ha appena terminato di illustrare il Documento programmatico di bilancio nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. Ora spetta alle forze di maggioranza intervenire. Il primo a prendere la parola, dopo Franco, il forzista Renato Brunetta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia Daniele, a quanto si apprende, ha appena terminato di illustrare il Documento programmatico dinelladipresieduta dal premier Mario Draghi. Ora spetta alle forze di maggioranza intervenire. Il primo a prendere la parola, dopo, il forzista Renato Brunetta.

Advertising

ParliamoDiNews : L.bilancio: Franco espone Dpb in cabina regia – Libero Quotidiano #lbilancio #franco #espone #cabina #regia #libero… - TV7Benevento : L.bilancio: Franco espone Dpb in cabina regia... - ilsussidiario : Legge di bilancio a parte, le #elezioniamministrative2021 erano l’ultimo appuntamento politico prima dell’elezione… - ilcorriereblog : - Giovann00341278 : RT @mariamacina: L’orientamento di Draghi non cambia. Lunedì, la legge di Bilancio sarà illustrata da Franco. Non più di due miliardi sulle… -