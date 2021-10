L.bilancio: da Cdm ok a Dpb, in stand by riforma quota 100 (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Documento programmatico di bilancio. La decisione sulla riforma di quota 100 per ora resta in stand-by, "visto che nel Dpb ci sono solo macro-voci, dunque ogni decisione sul superamento" della riforma delle pensioni del primo governo Conte "può essere rinviata". Lo spiegano all'Adnkronos fonti di governo presenti alla riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Documento programmatico di. La decisione sulladi100 per ora resta in-by, "visto che nel Dpb ci sono solo macro-voci, dunque ogni decisione sul superamento" delladelle pensioni del primo governo Conte "può essere rinviata". Lo spiegano all'Adnkronos fonti di governo presenti alla riunione.

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Manovra, in Cdm ok unanime al Documento programmatico di bilancio #Manovra - danielecina : Governo: il Cdm approva all'unanimità il Documento programmatico di bilancio che disegna la cornice della manovra -… - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Cdm #Manovra Approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio #DPB - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Manovra, in Cdm ok unanime al Documento programmatico di bilancio #Manovra - ringetto65 : RT @Virus1979C: (Dire) Circa un miliardo in piu’ per il #redditodicittadinanza rispetto ai 7,5 mld stanziati per il 2020. E’ a quanto si ap… -