Kim rilancia Nuovo test balistico verso il Mar del Giappone

(Di martedì 19 ottobre 2021) La Corea del Nord ha lanciato (almeno) un missileil Mare d’Oriente. Lo ha comunicato il Joint Chiefs of Staff (Jcs) della Corea del Sud, parlando di “un missilenon identificato” partito dall’area di Sinpo, nella provincia di South Hamgyong, partito alle 10:17 di martedì 19 ottobre. “Per prepararsi ad eventuali ulteriori lanci, l’esercito coreano sta mantenendo lo stretto monitoraggio mentre analizza le tendenze rilevanti, con una stretta cooperazione con gli Stati Uniti”, ha rimarcato il Jcs in un comunicato. A mantenere alta l’attenzione è anche il, che dapprima ha parlato di un “possibile missile”, per poi specificare tramite il primo ministro Fumio Kishida che si sarebbe trattato di “due missili balistici”. I membri del consiglio sudcoreano – funzionari ...

