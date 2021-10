Killer di almeno 10 bambini fugge dal carcere e torna nel suo paese: gli abitanti lo riconoscono e lo linciano (Di martedì 19 ottobre 2021) Un uomo in attesa di giudizio per aver ammesso l’omicidio di dieci bambini, ai quali avrebbe anche succhiato il sangue, è fuggito dal carcere per tornare nel suo villaggio. Ma qui è stato riconosciuto e aggredito dalla popolazione Un uomo, identificato come Masten Wanjala, accusato di aver ucciso almeno 10 bambini, è stato linciato da L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 ottobre 2021) Un uomo in attesa di giudizio per aver ammesso l’omicidio di dieci, ai quali avrebbe anche succhiato il sangue, è fuggito dalperre nel suo villaggio. Ma qui è stato riconosciuto e aggredito dalla popolazione Un uomo, identificato come Masten Wanjala, accusato di aver ucciso10, è stato linciato da L'articolo NewNotizie.it.

