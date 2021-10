Katia Ricciarelli a Carmen Russo: “Stron**. Mi dici che fuori dal Grande Fratello hai una famiglia perché io non ce l’ho” (Di martedì 19 ottobre 2021) Una lite furibonda ha segnato la nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 18 ottobre su Canale 5. Protagoniste Katia Ricciarelli e Carmen Russo che se le sono cantate di santa ragione per una semplice nomination. La prima, infatti, ha deciso di nominare l’ex ballerina e ha motivato questa scelta per aver perso una partita a biliardo. Frase che ha fatto innervosire la Ricciarelli: “Carmen, sei una signora di sessant’anni e queste scuse non puoi dirle. Non lo accetto”, specificando poi che la motivazione secondo lei risiederebbe nel fatto che la Russo ha fatto pettegolezzi con Jo Squillo, proprio mentre lei giocava a biliardo con Ainett. E la lite si compie. La Russo non ci sta e controbatte: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Una lite furibonda ha segnato la nuova puntata delVip andata in onda il 18 ottobre su Canale 5. Protagonisteche se le sono cantate di santa ragione per una semplice nomination. La prima, infatti, ha deciso di nominare l’ex ballerina e ha motivato questa scelta per aver perso una partita a biliardo. Frase che ha fatto innervosire la: “, sei una signora di sessant’anni e queste scuse non puoi dirle. Non lo accetto”, specificando poi che la motivazione secondo lei risiederebbe nel fatto che laha fatto pettegolezzi con Jo Squillo, proprio mentre lei giocava a biliardo con Ainett. E la lite si compie. Lanon ci sta e controbatte: ...

