Kanye West ha cambiato ufficialmente nome

(Di martedì 19 ottobre 2021)non è più ildel rapper americano: da oggi si chiamerà Ye, senza cog. La Corte Suprema di Los Angeles ha accettato la richiesta del rapper. La conferma a Rolling Stone. La richiesta del rapper americano era stata avanzata lo scorso 24 agosto.da tempo aveva espresso il desiderio di cambiaree farsi chiamare con il nomignolo Ye, come si fa chiamare da qualche anno. Nel 2018 “Ye” è diventato anche il titolo del suo ottavo album. In un’intervista a Big Boy, il futuro ex marito di Kim Kardashian aveva spiegato l’origine di Ye e il suo profondo significato. “Credo che “ye” sia la parola più usata nella Bibbia e nella Bibbia significa “tu”. Significa che io sono te, sono noi, siamo noi. Da, che significa ...

