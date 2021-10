Juventus-Roma, l’arbitro Orsato non subirà alcun turno di stop (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal post partita di domenica sera tra Juventus e Roma, tiene banco la questione relativa alla direzione di gara del signor Daniele Orsato, giudicata da gran parte dei tifosi giallorossi pessima, soprattutto per l’episodio del calcio di rigore assegnato per il fallo di Szczesny su Mkhitaryan, sugli sviluppi del quale Abraham aveva appoggiato il pallone in rete, salvo poi vedersi annullare il gol, venendo così privato della regola del vantaggio. LEGGI ANCHE: Juventus, non solo Dybala: da Cuadrado a Danilo, tutti i rinnovi previsti a breve Tuttavia, ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato l’arbitro a prendere quel tipo di decisione, ma l’Associazione Italiana Arbitri ha fatto sapere che il fischietto della sezione di Schio non verrà fermato per le prossime partite. La decisione farà ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal post partita di domenica sera tra, tiene banco la questione relativa alla direzione di gara del signor Daniele, giudicata da gran parte dei tifosi giallorossi pessima, soprattutto per l’episodio del calcio di rigore assegnato per il fallo di Szczesny su Mkhitaryan, sugli sviluppi del quale Abraham aveva appoggiato il pallone in rete, salvo poi vedersi annullare il gol, venendo così privato della regola del vantaggio. LEGGI ANCHE:, non solo Dybala: da Cuadrado a Danilo, tutti i rinnovi previsti a breve Tuttavia, ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portatoa prendere quel tipo di decisione, ma l’Associazione Italiana Arbitri ha fatto sapere che il fischietto della sezione di Schio non verrà fermato per le prossime partite. La decisione farà ...

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - juventusfc : Il post #JuveRoma ?? Report: - OptaPaolo : 10 - La Roma è la prima squadra contro cui la Juventus ha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium. Decu… - arcoll86 : RT @francescoceccot: Bologna-Juventus 2019 Cagliari-Juventus 2019 Juventus-Roma 2021 Cosa hanno in comune? in tutte e 3 le partite ululati… - faacenda72 : RT @francescoceccot: Bologna-Juventus 2019 Cagliari-Juventus 2019 Juventus-Roma 2021 Cosa hanno in comune? in tutte e 3 le partite ululati… -