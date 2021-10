Juventus | quando tornerà a disposizione Dybala | i nuovi dettagli

Leggi su serieanews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il ritorno in campo dipotrebbe concretizzarsi in vista della prossima gara di campionato contro l’Inter. L’attaccante argentino è pronto a tornare adi Allegri Come confermato da Allegri in conferenza stampa,è pronto a tornare in campo in vista della prossima partita di campionato contro l’Inter, match valido per la 9^ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.