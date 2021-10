Juventus, parla Gravina: “Ronaldo non è stato un buon acquisto” (Di martedì 19 ottobre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato nel talk show Tiki Taka-La Repubblica del calcio il colpo di scena dello scorso agosto, quando tutte le voci di mercato sembravano smentite: “Ronaldo un buon acquisto? Secondo la mia filosofia no. Ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione”. Poi aggiunge, sulla lotta Scudetto: “In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzata. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato”. Juventus quindi fuori dai giochi secondo l’opinione del presidente Gravina. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma 1-0, scaramucce tra Mourinho e il pubblico bianconero Successivamente torna a ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha commentato nel talk show Tiki Taka-La Repubblica del calcio il colpo di scena dello scorso agosto, quando tutte le voci di mercato sembravano smentite: “un? Secondo la mia filosofia no. Ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata unaa operazione”. Poi aggiunge, sulla lotta Scudetto: “In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzata. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato”.quindi fuori dai giochi secondo l’opinione del presidente. LEGGI ANCHE:-Roma 1-0, scaramucce tra Mourinho e il pubblico bianconero Successivamente torna a ...

Advertising

Jovestinho : @EdoardoMecca1 Coglioni a parte. Ma nessuno parla del fatto che,se avesse segnato il rigore, visto il fallo di mano… - 70sDaniele : RT @glmdj: Un cartellino prima di #InterJuve? Chissà se fra tre anni, a 90°minuto, chiameranno #Irrati per chiedergli come abbia fatto l'#I… - Galbomer : RT @glmdj: Un cartellino prima di #InterJuve? Chissà se fra tre anni, a 90°minuto, chiameranno #Irrati per chiedergli come abbia fatto l'#I… - carlo24 : RT @glmdj: Un cartellino prima di #InterJuve? Chissà se fra tre anni, a 90°minuto, chiameranno #Irrati per chiedergli come abbia fatto l'#I… - MicioMicione85 : RT @glmdj: Un cartellino prima di #InterJuve? Chissà se fra tre anni, a 90°minuto, chiameranno #Irrati per chiedergli come abbia fatto l'#I… -