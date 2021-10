Juventus, novità per il rinnovo di contratto di Cuadrado (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus è al lavoro per il rinnovo di contratto di Cuadrado e avrebbe raggiunto l’intesa per il prolungamento Dopo l’incontro tra Lucci, procuratore di Cuadrado, e Cherubini, ds della Juventus, sarebbe stata trovata l’intesa per il rinnovo del contratto del colombiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero l’accordo con il giocatore per il prolungamento del contratto che scade a giugno 2022 di un’altra stagione. Nell’accordo sarebbe presente anche la clausola per l’opzione su un secondo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Laè al lavoro per ildidie avrebbe raggiunto l’intesa per il prolungamento Dopo l’incontro tra Lucci, procuratore di, e Cherubini, ds della, sarebbe stata trovata l’intesa per ildeldel colombiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero l’accordo con il giocatore per il prolungamento delche scade a giugno 2022 di un’altra stagione. Nell’accordo sarebbe presente anche la clausola per l’opzione su un secondo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

