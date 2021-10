Juventus | finalmente la firma | Dybala rinnova

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 19 ottobre 2021)entro fine mese Pauloè stato senza alcun dubbio la priorità nell’elenco di rinnovi della. Con un contratto in scadenza a giugno 2022 e la centralità assoluta nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri, la dirigenza della Vecchia Signora èriuscita a blindare l’attaccante argentino dopo una trattativa che andava avanti dalla scorsa estate, quando Jorge Antun, agente del giocatore, era arrivato a Torino. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Man City su De Ligt: super scambio in arrivo! Un rinnovo di contratto davvero lungo, non solo per quanto riguarda le trattative ma anche per il vero e proprio prolungamento.resterà in bianconero fino al 2025, con opzione per il 2026. Altri tre-quattro anni con laper ...