Juventus, Dybala salta l’allenamento. Le sue condizioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Infortunio Dybala: gli aggiornamenti dopo l’allenamento della Juventus alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit Paulo Dybala non ha preso parte all’allenamento di vigilia della Juventus alla Continassa. L’attaccante argentino è ancora ai box per l’infortunio muscolare patito nella gara contro la Sampdoria. Come riferito da Sky Sport, Dybala non partirà per la trasferta di domani in Champions League contro lo Zenit, mettendo nel mirino la prossima partita in campionato contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Infortunio: gli aggiornamenti dopodellaalla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit Paulonon ha preso parte aldi vigilia dellaalla Continassa. L’attaccante argentino è ancora ai box per l’infortunio muscolare patito nella gara contro la Sampdoria. Come riferito da Sky Sport,non partirà per la trasferta di domani in Champions League contro lo Zenit, mettendo nel mirino la prossima partita in campionato contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - SkySport : #Dybala 'vede' #InterJuve: clinicamente guarito. Le news #SkySport - GiovaAlbanese : #Juventus al lavoro alla vigilia #UCL #ZenitJuve ?? #DeLigt in gruppo, #Dybala no. #KaioJorge in #Under23 per fare… - perryftgoulding : RT @GiovaAlbanese: #Juventus al lavoro alla vigilia #UCL #ZenitJuve ?? #DeLigt in gruppo, #Dybala no. #KaioJorge in #Under23 per fare minu… - BrownQ81 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus al lavoro alla vigilia #UCL #ZenitJuve ?? #DeLigt in gruppo, #Dybala no. #KaioJorge in #Under23 per fare minu… -