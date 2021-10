Juventus, Bonucci: «Ritrovare lo spirito della Juve che c'era prima di Ronaldo» (Di martedì 19 ottobre 2021) “Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve Ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo”. Così Leonardo Bonucci torna sull’addio di Cr7 al club bianconero in un’intervista a Prime Video. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) “ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo devequelloche c’eradel suo arrivo”. Così Leonardotorna sull’addio di Cr7 al club bianconero in un’intervista a Prime Video.

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - GiovaAlbanese : #Bonucci dopo #JuveRoma ha raggiunto quota 250 vittorie in #SerieA. Tra i calciatori in attività, il difensore dell… - sportface2016 : #Juventus, senti #Bonucci: 'Dobbiamo ritrovare lo spirito che c'era prima di Ronaldo' - _thegod_father : RT @GiovaAlbanese: Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - peppeplaces70 : @Gazzetta_it @SebVernazza Juventus Roma , bonucci viene colpito da una pallonata al corpo resta a terra e Orsato fe… -