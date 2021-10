Juventus, Bonucci: “Dobbiamo ritrovare lo spirito che c’era prima di Ronaldo” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto. Con Allegri questo gruppo deve ritrovare il gusto della fatica. Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo”. Lo ha detto il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, in un’intervista concessa ad Amazon Prime Video che trasmetterà in esclusiva la sfida in Champions contro lo Zenit: “Potevo andare allo Zenit dieci anni fa. Conte mi disse che ero l’ultimo nella gerarchia dei difensori e che potevo trovarmi un’altra sistemazione. Con lo Zenit intavolammo una ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto. Con Allegri questo gruppo deveil gusto della fatica.ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo devequelloJuve chedel suo arrivo”. Lo ha detto il difensore della, Leonardo, in un’intervista concessa ad Amazon Prime Video che trasmetterà in esclusiva la sfida in Champions contro lo Zenit: “Potevo andare allo Zenit dieci anni fa. Conte mi disse che ero l’ultimo nella gerarchia dei difensori e che potevo trovarmi un’altra sistemazione. Con lo Zenit intavolammo una ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - GiovaAlbanese : #Bonucci dopo #JuveRoma ha raggiunto quota 250 vittorie in #SerieA. Tra i calciatori in attività, il difensore dell… - sportface2016 : #Juventus, senti #Bonucci: 'Dobbiamo ritrovare lo spirito che c'era prima di Ronaldo' - _thegod_father : RT @GiovaAlbanese: Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - peppeplaces70 : @Gazzetta_it @SebVernazza Juventus Roma , bonucci viene colpito da una pallonata al corpo resta a terra e Orsato fe… -