Juventus, Allegri: «La stagione si decide a marzo. Possiamo passare il turno in Champions» (Di martedì 19 ottobre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia del match in Champions League contro lo Zenit. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. ZENIT – «Sono una buona squadra con giocatori tecnici a metà campo e davanti. È una squadra molto europea che gioca un bel calcio. A Londra hanno fatto bene anche a livello difensivo. Per noi è importante perché con un risultato positivo aumentiamo le possibilità di passaggio del turno». DE LIGT – «De Ligt è completamente recuperato e gioca, se no avrebbe giocato Rugani che sta bene». FORMAZIONE – «De Ligt, Bonucci e Szczesny giocano, gli altri devo ancora ...

