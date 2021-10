Juve, una buona notizia: De Ligt ha lavorato in gruppo (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla vigilia della partenza per San Pietroburgo la Juventus si è allenata agli ordini di Allegri. Con i compagni si è rivisto De Ligt, che aveva saltato la Roma per infortunio Leggi su video.gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla vigilia della partenza per San Pietroburgo lantus si è allenata agli ordini di Allegri. Con i compagni si è rivisto De, che aveva saltato la Roma per infortunio

