Juve in Russia contro lo Zenit | Allegri “Match-ball da sfruttare”

TORINO (ITALPRESS) – "Lo Zenit è una buona squadra, ha giocatori tecnici a metà campo e in avanti, è una squadra molto europea che gioca un discreto calcio. A Londra hanno fatto una bella partita e per noi è una tappa importante, un risultato positivo ci permetterebbe di aumentare le percentuali del passaggio del turno". Massimiliano Allegri vuole la sua Juve sul pezzo: dopo i successi con Malmoe e Chelsea, a San Pietroburgo i bianconeri vanno a caccia di tre punti che avvicinerebbero gli ottavi. "De Ligt, Szczesny e Bonucci giocano, gli altri li devo ancora decidere: devo capire le sostituzioni, come può andare la partita – le indicazioni sulla formazione – Morata sta bene e potrebbe partire dall'inizio, Arthur avrà un minutaggio maggiore, non so se dall'inizio o a partita in corso. Dybala? Quasi sicuramente sarà a disposizione per la ...

