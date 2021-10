Jamie Lee Curtis e Ryan Murphy produrranno la serie Outfielder, sull'inventore del Dare il cinque (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jamie Lee Curtis ha annunciato che collaborerà con Ryan Murphy per produrre la serie Outfielder, che racconterà la storia dell'inventore del gesto Dare il cinque. Jamie Lee Curtis e Ryan Murphy collaboreranno nuovamente, dopo Scream Queens, per realizzare una serie intitolata Outfielder che racconterà la storia dell'inventore del gesto del Dare il cinque. Il progetto è stato annunciato durante un'intervista rilasciata dalla star di Halloween Kills al sito Deadline. Outfielder racconterà la storia del diciannovenne Glenn Burke, un giocatore di baseball dei Los Angeles ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Leeha annunciato che collaborerà conper produrre la, che racconterà la storia dell'del gestoilLeecollaboreranno nuovamente, dopo Scream Queens, per realizzare unaintitolatache racconterà la storia dell'del gesto delil. Il progetto è stato annunciato durante un'intervista rilasciata dalla star di Halloween Kills al sito Deadline.racconterà la storia del diciannovenne Glenn Burke, un giocatore di baseball dei Los Angeles ...

