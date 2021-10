(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – Nelle unità di lavoroerano 3e 586mila, in calo di oltre 57mila rispetto all’anno precedente (-1,6%). Lo rileva l’nello studio sull’economia non osservata. Il valore della sotto-dichiarazione e del lavoro irregolare nelè pari a 167 miliardi. Nell’economia ‘non osservata’ vale 203 miliardi di euro, pari all’11,3% del Pil. Rispetto al 2018 si riduce di oltre 5 miliardi (-2,6%) confermando la tendenza in atto dal 2014. Lo rileva ancora l’sottolineando che la componente dell’economia sommersa ammonta a poco più di 183 miliardi di euro, mentre quella delle attività illegali supera i 19 miliardi. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Agenzia_Ansa : Istat, 3,5 milioni di lavoratori irregolari nel 2019 #ANSA - augusto_amato : Istat, 3,5 milioni di lavoratori irregolari nel 2019 - Economia - ANSA - ehret62 : @Camillamariani4 Proprio lei che aveva detto che questo era un progetto (non un complotto) fatto dall'élite, leggen… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Istat, 3,5 milioni di lavoratori irregolari nel 2019 #ANSA - BobToney65 : RT @gzibordi: in realtà, le nascite di italiani 'di origine italiana' sono ora 300mila contro 650mila morti... caliamo di 350mila l'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat milioni

È bene ricordare che nel 1961 l'analfabetismo era all'8% ( dati, tav. 7.1) e i 19enni ... in un Paese in cui le persone con al massimo la terza media sono più di 20, rimane larvale. La ...... è venuta in possesso di un carteggio ufficiale con l'dal quale... Ue: Gentiloni, con rischio ... con oltre 24di... Intesa Sanpaolo lancia Exclusive, la carta di credito con servizio ...La sentenza della Corte d’Appello di Roma vale per la Regione circa 28 milioni. Otto sono quelli che dovrà incassare come rimborso da una società a cui furono pagati ma a cui non erano dovuti.Nel loro ultimo libro, Paola Mastrocola e Luca Ricolfi sostengono che sia diminuita la qualità della formazione a causa di un errore ideologico. Ma ha senso creare un ambiente selettivo? Perché gli es ...