Israele, straordinaria scoperta: antica spada crociata ritrovata sul fondo del mare (Video) (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott — Incredibile ritrovamento in Israele: si tratta di una spada crociata lunga un metro, «ripescata» da un subacqueo sul fondo del mare al largo della Carmel Coast, in Israele. Lo rende noto l’Autorità per le antichità israeliane (Iaa). La spada crociata sepolta sotto la sabbia per secoli Il sub autore dell’importante scoperta è Shlomi Katzin, che oltre all’arma utilizzata dai crociati ha individuato anche diversi resti antichi: ancore in pietra e metallo e svariati frammenti di ceramica. Si stima che la spada crociata sia stata sepolta sotto la sabbia del fondale per secoli, e ne sarebbe riemersa per effetto delle correnti. Stupefacente la conservazione dell’arma. «La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott — Incredibile ritrovamento in: si tratta di unalunga un metro, «ripescata» da un subacqueo suldelal largo della Carmel Coast, in. Lo rende noto l’Autorità per le antichità israeliane (Iaa). Lasepolta sotto la sabbia per secoli Il sub autore dell’importanteè Shlomi Katzin, che oltre all’arma utilizzata dai crociati ha individuato anche diversi resti antichi: ancore in pietra e metallo e svariati frammenti di ceramica. Si stima che lasia stata sepolta sotto la sabbia del fondale per secoli, e ne sarebbe riemersa per effetto delle correnti. Stupefacente la conservazione dell’arma. «La ...

