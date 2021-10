Internazionali di Padel Città di Parma | il vicesindaco Bosi | “Abbiamo alzato l’asticella a livello organizzativo”

(Di martedì 19 ottobre 2021) La prima edizione deglididi, ha subitoil. L’evento andato in scena sui campi del ProSport Center ha messo sul piatto un montepremi di 10.000 euro, richiamando atleti di prima fascia. Proprio la stella del torneo, Tito Allemandi (n°22 WPT) si è aggiudicato il titolo in coppia con il romano Luca Mezzetti. Successo nell’atto conclusivo contro il team albiceleste Mauro “Bubu” Salandro e Cristian Calneggia. “Aho avuto la chance di fare coppia con un grande giocatore come Tito, per me un privilegio ed un onore. Siamo riusciti a prenderci il titolo e sono molto contento – le parole di Mezzetti al termine della settimana -. Amentale ho gestito il peso che ti dà giocare ...

Dall'11 al 17 ottobre presso il Pro Parma Sport Center, è in programma la prima edizione degli Internazionali di Padel Città di Parma. La manifestazione accoglierà il Doppio Maschile Open e il ...La prima edizione degli Internazionali di Padel Città di Parma, ha subito alzato il livello. Il bilancio dell'evento andato in scena al Pro Parma Sport Center ...