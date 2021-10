Inter Sheriff | Vernydub | «Grato ai ragazzi per quanto fatto Ci vediamo al ritorno»

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterSheriff: interviste, quiz, statistiche e tanti altri conte… - Inter : ?? | SQUAD LIST Ecco i 23 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : ?? | QUIZ ?? Vecino ?? Gaston Ramirez ?? Yoshida ?? Pellè ?? de Vrij ?? Sneijder ?? Thill ?? Cosa li lega? ?? I… - sk_oussou : RT @Inter: ?? | FOTO Le immagini della sfida di San Siro ?? - mr_kubra : RT @fcin1908it: De Vrij: “Ci siamo resi conto che era una finale. Se non avessimo fatto risultato…” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sheriff

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE3 - 1. Dzeko, Vidal e de Vrij regalano la prima... CHAMPIONS LEAGUE Porto - Milan 1 - 0: decide Luis Diaz. Adesso a Pioli serve un... CHAMPIONS LEAGUE ...... "Arrabbiati per la sconfitta con la Lazio, con loper l'è fondamentale" Champions, Shakhtar Donetsk -0 - 0: occasione persa per i nerazzurri Inzaghi, vigilia Champions a Kiev: "...Sport - Borussia Mönchengladbach. E nel suono dolce della curva che canta "Edin Edin Dzeko" se ne va l'ultima traccia di rimpianto per un avvicendamento in attacco che i nerazzurri non hanno ...Jurij Vernydub, tecnico dello Sheriff Tiraspol, ha parlato in conferenza stampa dopo il match perso con l’Inter Jurij Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, ha parlato in conferenza stampa dopo ...