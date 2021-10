Inter-Sheriff Tiraspol, Champions League: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 19 ottobre 2021) La terza giornata del Gruppo D di Champions League vedrà andare in scena una sfida Interessante: Inter–Sheriff Tiraspol. Le squadre scenderanno in campo alle ore 21 allo Stadio San Siro in Milano. L’Inter cerca ancora il primo successo europeo stagionale, dopo un avvio abbastanza grigio nella competizione; la prima giornata ha visto i nerazzurri uscire sconfitti di misura contro il Real Madrid, mentre l’ultima sfida europea con lo Shakhtar Donetsk non ha visto i ragazzi di Inzaghi raccogliere più di tre punti. Lo Sheriff Tiraspol si è invece rivelata la grande sorpresa del girone: sei punti in due partite e successi storici contro gli ucraini di De Zerbi e il Real Madrid. Sembra essersi aggiunta quindi anche la squadra moldava tra le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) La terza giornata del Gruppo D divedrà andare in scena una sfidaessante:. Le squadre scenderanno in campo alle ore 21 allo Stadio San Siro in Milano. L’cerca ancora il primo successo europeo stagionale, dopo un avvio abbastanza grigio nella competizione; la prima giornata ha visto i nerazzurri uscire sconfitti di misura contro il Real Madrid, mentre l’ultima sfida europea con lo Shakhtar Donetsk non ha visto i ragazzi di Inzaghi raccogliere più di tre punti. Losi è invece rivelata la grande sorpresa del girone: sei punti in due partite e successi storici contro gli ucraini di De Zerbi e il Real Madrid. Sembra essersi aggiunta quindi anche la squadra moldava tra le ...

