Inter-Sheriff Tiraspol (Champions League, 19 ottobre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, ballottaggio tra Dzeko e Sanchez in attacco (Di martedì 19 ottobre 2021) La tradizione dei pareggi senza gol tra Inter e Shakhtar Donetsk è continuata, Inzaghi e De Zerbi hanno chiuso la sfida italiana in panchina con un pareggio ma i nerazzurri hanno a lungo rimpianto la notte di Kiev nella quale per troppi errori sotto porta hanno dovuto rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in Champions InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 19 ottobre 2021) La tradizione dei pareggi senza gol trae Shakhtar Donetsk è continuata, Inzaghi e De Zerbi hanno chiuso la sfida italiana in panchina con un pareggio ma i nerazzurri hanno a lungo rimpianto la notte di Kiev nella quale per troppi errori sotto porta hanno dovuto rinviare l’appuntamento con la prima vittoria inInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

SkySport : #InterSheriff, #Vernydub: 'Spero che i miei ragazzi si godano San Siro' #SkyUCL - SpazioInter : Inter-Sheriff, Inzaghi dovrebbe aver sciolto i dubbi in attacco: la scelta - - sportface2016 : #InterSheriff stasera in tv in chiaro? Ecco come vedere la partita di #ChampionsLeague - H0PESTR0M : RT @fralittera: Sono un Interista semplice 'Non dirmi che hai paura dello Sheriff?!' 'No, ho paura dell'Inter' #InterSheriff - Ecatetriformis : RT @fralittera: Sono un Interista semplice 'Non dirmi che hai paura dello Sheriff?!' 'No, ho paura dell'Inter' #InterSheriff -