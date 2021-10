Inter, Marotta: “Partita molto importante. Rinnovi? Brozovic ha manifestato volontà di rimanere” (Di martedì 19 ottobre 2021) “In Champions tutte le partite sono decisive, sicuramente quella di stasera è molto importante. L’avversario è ostico, anche se il suo cammino non era previsto. Dobbiamo avere le giuste motivazioni per ottenere la vittoria”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediato pre Partita del match contro lo Sheriff Tiraspol valevole per la terza giornata della Champions League 2021/2022. “La Partita con la Lazio fa storia a sé – ha proseguito l’ad nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Fino al 60’ avevamo in pugno la gara, poi non abbiamo gestito bene la gara. Dobbiamo guardare con ottimismo il futuro e avere cattiveria e determinazione”. Sui Rinnovi: “La questione dei Rinnovi non rappresenta un problema. ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “In Champions tutte le partite sono decisive, sicuramente quella di stasera è. L’avversario è ostico, anche se il suo cammino non era previsto. Dobbiamo avere le giuste motivazioni per ottenere la vittoria”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nell’immediato predel match contro lo Sheriff Tiraspol valevole per la terza giornata della Champions League 2021/2022. “Lacon la Lazio fa storia a sé – ha proseguito l’ad nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Fino al 60’ avevamo in pugno la gara, poi non abbiamo gestito bene la gara. Dobbiamo guardare con ottimismo il futuro e avere cattiveria e determinazione”. Sui: “La questione deinon rappresenta un problema. ...

