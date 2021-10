INPS | arriva una novità allo sportello | cosa cambia

(Di martedì 19 ottobre 2021) Torna la possibilità di recarsi agli ufficisenza prenotazione. Ma con delle restrizioni. Vediamo quali sono La pandemia ha modificato radicalmente l’accesso ai servizi. Per un lungo periodo l’ingresso negli uffici era completamente impossibile, le pratiche con gli enti e le pubbliche amministrazioni andavano espletate interamente online. In seguito, con le riaperture graduali, è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Nel pomeriggio, poi, sial Consiglio dei ministri per approvare quindi il documento. Sarebbe ... La scorsa settimana il presidente, Pasquale Tridico, aveva parlato alla Commissione Lavoro ...L'estensione della convenzione Tanto che il direttore dell'veneto, Antonio Pone, annuncia: Sul ... si, nei giorni festivi, a sfiorare i 70 euro a seconda delle distanze da coprire . E c' ...Torna la possibilità di recarsi agli uffici Inps senza prenotazione. Ma con delle restrizioni. Vediamo quali sono ...Dal 15 ottobre all'ingresso delle sedi dell'istituto di previdenza è attivo un servizio informativo per accedere al quale non è obbligatoria la prenotazione ...