Incidenti sul lavoro: 15mila morti e 10 milioni di infortuni negli ultimi 14 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) 15mila morti e 10 milioni di infortuni, per una media di 700mila infortuni l'anno : è questa la statistica degli Incidenti sul lavoro registrati negli ultimi 14 anni . A riferirlo è il direttore ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021)e 10di, per una media di 700milal'anno : è questa la statistica deglisulregistrati14. A riferirlo è il direttore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispettorato nazionale del lavoro: 'In 14 anni ci sono stati 15 mila morti sul lavoro e 10 milioni di infortuni, la… - fattoquotidiano : Non si ferma la strage delle morti sul lavoro - Agenzia_Ansa : Strage senza fine sul lavoro, due vittime in diversi incidenti. Un operaio di 44 anni è morto folgorato in una cabi… - MaurizioVoltini : @SrlArt @LucaSalvarani11 Adesso salta fuori anche che il Green Pass protegge dagli incidenti sul lavoro... e in una… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ispettorato nazionale del lavoro: 'In 14 anni ci sono stati 15 mila morti sul lavoro e 10 milioni di infortuni, la media… -