Incidente in moto, morto l’ex deputato della Dc Tiscar. Era stato assessore a Firenze e vicesegretario generale a Palazzo Chigi (Di martedì 19 ottobre 2021) È morto ieri pomeriggio in un Incidente stradale ad Albese con Cassano, nel Comasco, l’ex deputato della Democrazia Cristiana, Raffaele Tiscar. Aveva 65 anni ed era stato tra le altre cose consigliere ed assessore a Firenze e vice segretario generale a Palazzo Chigi durante il governo Renzi. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal sindaco di Firenze Dario Nardella che parla di “una persona di grande valore e sensibilità politica e umana, attento al prossimo, generoso” e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che lo ricorda come “un uomo di rara intelligenza” e “un manager con spiccate capacità e che ha sempre lasciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Èieri pomeriggio in unstradale ad Albese con Cassano, nel Comasco,Democrazia Cristiana, Raffaele. Aveva 65 anni ed eratra le altre cose consigliere ede vice segretariodurante il governo Renzi. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal sindaco diDario Narche parla di “una persona di grande valore e sensibilità politica e umana, attento al prossimo, generoso” e dal presidenteRegione Lombardia Attilio Fontana che lo ricorda come “un uomo di rara intelligenza” e “un manager con spiccate capacità e che ha sempre lasciato ...

rep_milano : Morto l'ex deputato Dc Raffaele Tiscar: incidente in sella alla sua moto. Aveva 65 anni - poponessi : L’ex deputato Dc Raffaele Tiscar morto in un incidente in moto - valeria_frezza : Raffaele Tiscar, ex deputato Dc, morto a 65 anni in un incidente con la moto nel Comasco - Giorno_Como : Morto ex deputato Raffaele Tiscar: fatale incidente in moto ad Albese - qn_giorno : Morto ex deputato Raffaele Tiscar: fatale incidente in moto ad Albese #Como -