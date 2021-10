Inchiesta Coop: sit in lavoratori sotto il Comune (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Chiedono di incontrare il sindaco di Salerno o gli assessori competenti per avere delle risposte sul loro futuro occupazionale. C’è grande preoccupazione tra i lavoratori delle otto Cooperative sociali, decapitate dall’Inchiesta che ha colpito con un divieto di dimora e la maggior parte dei presidenti, mentre si trova in carcere Vittorio Zoccola, il principale referente del sistema che ha portato ai domiciliari anche l’ex assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Nino Savastano e il dirigente del settore ambiente Luca Caselli accusandoli di irregolarità nelle gare d’appalto che consentivano alle Cooperative di gestire una serie di servizi pubblici, come la manutenzione del verde. Subito dopo l’Inchiesta una parte delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Chiedono di incontrare il sindaco di Salerno o gli assessori competenti per avere delle risposte sul loro futuro occupazionale. C’è grande preoccupazione tra idelle ottoerative sociali, decapitate dall’che ha colpito con un divieto di dimora e la maggior parte dei presidenti, mentre si trova in carcere Vittorio Zoccola, il principale referente del sistema che ha portato ai domiciliari anche l’ex assessore alle politiche sociali deldi Salerno Nino Savastano e il dirigente del settore ambiente Luca Caselli accusandoli di irregolarità nelle gare d’appalto che consentivano alleerative di gestire una serie di servizi pubblici, come la manutenzione del verde. Subito dopo l’una parte delle ...

