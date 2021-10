In memoria del Senatore Achille Accili, nel centenario della nascita (Di martedì 19 ottobre 2021) Accingendomi a svolgere qualche considerazione sull’eredità politica e morale che Achille Accili ci ha lasciato, ricorrendo oggi il centenario della nascita, mi resta ancora impresso l’onore avuto il 17 ottobre 2007 – durante il rito funebre nella Cattedrale dell’Aquila – di tracciarne brevemente un ricordo. Restano ancor più valide quelle parole, ora che il tempo va man mano trasformando la cronaca in storia. Mi permetto ora di ripeterle, solo aggiungendo infine qualche ulteriore annotazione. *** Avverto tutto il peso della responsabilità, data la modestia della mia persona, di tracciare un ricordo del Senatore Achille Accili, della sua vita politica ed istituzionale a favore ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 19 ottobre 2021) Accingendomi a svolgere qualche considerazione sull’eredità politica e morale checi ha lasciato, ricorrendo oggi il, mi resta ancora impresso l’onore avuto il 17 ottobre 2007 – durante il rito funebre nella Cattedrale dell’Aquila – di tracciarne brevemente un ricordo. Restano ancor più valide quelle parole, ora che il tempo va man mano trasformando la cronaca in storia. Mi permetto ora di ripeterle, solo aggiungendo infine qualche ulteriore annotazione. *** Avverto tutto il pesoresponsabilità, data la modestiamia persona, di tracciare un ricordo delsua vita politica ed istituzionale a favore ...

Advertising

teatrolafenice : È mancata Edita Gruberova, una delle stelle più fulgide del nostro firmamento che continuerà per sempre a brillare… - IsraelinItaly : Il 12 di Marcheshvàn (calendario ebraico) commemoriamo l’assassinio del Primo Ministro Yitzhak Rabin avvenuto nel 1… - romaebraica : Come ogni anno @santegidionews a fianco della Comunità Ebraica di Roma nella commemorazione in ricordo della deport… - welfera : RT @gavinjones10: Pro memoria: l’economia cresce al 6% quest’anno solo perché l’anno scorso è crollato del 9% (quindi non grazie a qualche… - Villix0407 : RT @Katy30770035: Lo so, l'ho fatto in soli 2 giorni e non è altro che un grido di disperazione ma mi è venuto così, bello rock incazzato e… -