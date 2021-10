In Italia poca prevenzione sulle inondazioni: non si può arginare ogni corso d’acqua (Di martedì 19 ottobre 2021) Negli ultimi anni, tutti i 50 Stati Uniti d’America hanno subito inondazioni significative. La frequenza degli eventi disastrosi è aumentata in modo considerevole per molte ragioni, prima di tutto l’inconsapevolezza climatica e territoriale. L’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (Federal Emergency Management Agency, Fema) ha dovuto perciò rivedere l’impostazione con cui calcolare i premi assicurativi, la principale misura di mitigazione del rischio adottata in quel paese. Dopo molti anni, la Fema ha modificato il modello di riferimento. Secondo l’Istituto assicurativo per la sicurezza aziendale e domestica, il vecchio modello era una specie di Pontiac 1986, oggi un brand della nostalgia ma in pieno boom di vendite negli anni ‘80. Non sarebbe un arnese del tutto sbagliato, ma è diventato un’arma piuttosto spuntata, se si vuole migliorare innanzitutto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Negli ultimi anni, tutti i 50 Stati Uniti d’America hanno subitosignificative. La frequenza degli eventi disastrosi è aumentata in modo considerevole per molte ragioni, prima di tutto l’inconsapevolezza climatica e territoriale. L’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (Federal Emergency Management Agency, Fema) ha dovuto perciò rivedere l’impostazione con cui calcolare i premi assicurativi, la principale misura di mitigazione del rischio adottata in quel paese. Dopo molti anni, la Fema ha modificato il modello di riferimento. Secondo l’Istituto assicurativo per la sicurezza aziendale e domestica, il vecchio modello era una specie di Pontiac 1986, oggi un brand della nostalgia ma in pieno boom di vendite negli anni ‘80. Non sarebbe un arnese del tutto sbagliato, ma è diventato un’arma piuttosto spuntata, se si vuole migliorare innanzitutto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia poca Crazy for Football - Matti per il calcio Recensione Quanta misura nella recitazione di uno dei nostri attori più bravi! Quanta poca enfasi! Quanta ... Non è un caso che Vittorio e Saverio parlino alla squadra dell'Italia dei mondiali dell'82, con i vari ...

Francesca Caon spiega i dieci comandamenti delle PR Le PR in Italia sono ancora poco conosciute, mentre nel resto del mondo rivestono un ruolo di ... avere una comunicazione eccessivamente aggressiva o pressante, dimostrare poca umiltà e tenere in ...

A Reggio Calabria la prima edicola d'Italia a diventare punto Fai

A REGGIO Calabria l'unica edicola in Italia punto FAI, il Fondo per l'ambiente italiano che da quasi 50 anni difende e promuove la bellezza del Belpaese. E' la rivendita in via Giuseppe Melacrino di F ...

Vasco Rossi, a ruba i biglietti per le nuove date Mentre 'Siamo qui', il nuovo singolo di Vasco Rossi on air e online da tre giorni, è già una hit, vanno a ruba i biglietti per le nuove date del tour Vasco Live '22: dopo Trento che ospiterà la prima, ...

