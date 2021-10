In Italia 50mila badanti (in regola) sono senza Green pass (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Un numero verde per controllare la validità del Green pass di colf e badanti e il riconoscimento del vaccino Sputnik: queste le principali misure necessarie, secondo i rappresentanti del lavoro domestico, per chiudere il virus fuori dalla porta di casa tutelando lavoratori e famiglie. In Italia oltre 50 mila badanti conviventi oggi sono sprovviste di Green pass. In parte perchè non vaccinate, in parte perchè immunizzate con il vaccino russo Sputnik, non approvato in Italia. E sebbene il comparto si senta ora "riconosciuto dal governo, alcune crititicità messe in evidenza anche dalle faq devono essere risolte", sottolinea all'AGI Lorenzo Gasparrini, segretario generale dell'Osservatorio Domina sul lavoro domestico, un settore in cui il 'nerò si aggira attorno al ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Un numero verde per controllare la validità delpass di colf ee il riconoscimento del vaccino Sputnik: queste le principali misure necessarie, secondo i rappresentanti del lavoro domestico, per chiudere il virus fuori dalla porta di casa tutelando lavoratori e famiglie. Inoltre 50 milaconviventi oggisprovviste dipass. In parte perchè non vaccinate, in parte perchè immunizzate con il vaccino russo Sputnik, non approvato in. E sebbene il comparto si senta ora "riconosciuto dal governo, alcune crititicità messe in evidenza anche dalle faq devono essere risolte", sottolinea all'AGI Lorenzo Gasparrini, segretario generale dell'Osservatorio Domina sul lavoro domestico, un settore in cui il 'nerò si aggira attorno al ...

