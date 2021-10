In Italia 2.697 casi covid e 70 morti, eseguiti oltre 660 mila tamponi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Sono 2.697 i nuovi casi covid nelle 24 ore in Italia, rispetto ai 1.597 precedenti e soprattutto i 2.494 di martedì scorso. In aumento su base settimanale dunque, ma molto contenuto rispetto al vero e proprio boom di tamponi, legati all'obbligo di green pass: ieri sono stati 662.000, nuovo record assoluto, il doppio rispetto a martedì scorso e 450mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività crolla allo 0,4% (ieri era allo 0,7%). In aumento i decessi, 70 (ieri 44), per un totale di 131.655 vittime da inizio epidemia. Ormai sembrano stabilizzarsi i ricoveri, con le terapie intensive che sono 3 in meno (ieri +9) con 27 ingressi del giorno e scendono a 355, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri +42), 2.423 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Sono 2.697 i nuovinelle 24 ore in, rispetto ai 1.597 precedenti e soprattutto i 2.494 di martedì scorso. In aumento su base settimanale dunque, ma molto contenuto rispetto al vero e proprio boom di, legati all'obbligo di green pass: ieri sono stati 662.000, nuovo record assoluto, il doppio rispetto a martedì scorso e 450più di ieri. Tanto che il tasso di positività crolla allo 0,4% (ieri era allo 0,7%). In aumento i decessi, 70 (ieri 44), per un totale di 131.655 vittime da inizio epidemia. Ormai sembrano stabilizzarsi i ricoveri, con le terapie intensive che sono 3 in meno (ieri +9) con 27 ingressi del giorno e scendono a 355, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri +42), 2.423 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ...

