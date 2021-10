In arrivo la serie sequel de La pazza storia del mondo di Mel Brooks (Di martedì 19 ottobre 2021) Forse non tutti sanno che il mitico film La pazza storia del mondo, concepito dalla mente geniale di Mel Brooks e uscito nel lontano 1981, in originale s’intitola History of the World: Part I. Come molti ricorderanno il film racconta attraverso gag bizzarre e surreali gli eventi storici dell’evoluzione del mondo dalla preistoria alla rivoluzione francese, passando per la Bibbia, l’impero romano e l’inquisizione spagnola. A discapito del titolo originale, però, non c’è mai stata una reale intenzione di farne un seguito. Almeno fino a oggi. Nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che lo streaming americano Hulu ha commissionato una serie che s’intitolerà appunto History of the World: Part 2 e vedrà il coinvolgimento dello stesso Brooks, oggi ... Leggi su wired (Di martedì 19 ottobre 2021) Forse non tutti sanno che il mitico film Ladel, concepito dalla mente geniale di Mele uscito nel lontano 1981, in originale s’intitola History of the World: Part I. Come molti ricorderanno il film racconta attraverso gag bizzarre e surreali gli eventi storici dell’evoluzione deldalla preialla rivoluzione francese, passando per la Bibbia, l’impero romano e l’inquisizione spagnola. A discapito del titolo originale, però, non c’è mai stata una reale intenzione di farne un seguito. Almeno fino a oggi. Nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che lo streaming americano Hulu ha commissionato unache s’intitolerà appunto History of the World: Part 2 e vedrà il coinvolgimento dello stesso, oggi ...

