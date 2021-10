In Afghanistan in talebani accettano la vaccinazione contro la poliomielite

(Di martedì 19 ottobre 2021) Se in Italia si discute sul vaccino anti - Covid, c'è un Paese, l', in cui ancora non è stato sconfitto un male debellato già molto tempo fa da noi grazie alladi massa, ossia ...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan talebani

outstream Sono passati 3 anni Iattaccavano gli operatori sanitari, ostacolando la ... Secondo l'inviato dell'Oms in, Luo Dapeng, quello di lunedì è dunque un 'passo estremamente ...La prima è del 19 agosto scorso, a quattro giorni dalla caduta di Kabul nelle mani dei. Al centro sempre l', con la volontà italiana di organizzare una riunione G20 ad hoc, ...Gli operatori sanitari in Afghanistan inizieranno una campagna di vaccinazione contro il virus casa per casa per eradicare la malattia ...Dopo quelli di agosto e settembre, nuovo colloquio tra i due leader. Mancano pochi giorni al vertice di Roma. Ecco i temi in cima all’agenda ...