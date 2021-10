Imprese | Coppini Arte Olearia si racconta in un cortometraggio firmato dai dipendenti

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Labitalia) - 'Anita e Americo: Storia di una Bicicletta':ha scelto la formula delin stop motion perre in modo originale la propria storia imprenditoriale. Affidandosi a un team di disegnatori molto particolare: i propri, sotto la direzione artistica dell'Associazione Culturale 'Toro', nata da un collettivo di giovani artisti parmensi che, attraverso l'organizzazione di rassegne dicontemporanea e illustrazione, si propone di vivacizzare la scena artistica cittadina e di promuovere il talento, stimolando giovani in cerca di affermazione. 'Anita e Americo: Storia di una Bicicletta' è il progetto con cui, azienda oggi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Coppini

ParmaDaily.it

Nella convinzione che fare impresa significhi anche fare cultura,Arte Olearia aderisce poi al progetto "Aperte " , promosso dall'Associazione " Parma, io ci sto! " e dall'Unione ...... Tempo dei Mercanti; Giotto protagonista delle grandipittoriche dei papi, dei mercanti e ... Axpo, Broggi - Villeroy & Boch, Bulk Giancarlo Morelli, Cacao Barry & Chocolate Academy,...Roma, 19 ott. (Labitalia) - 'Anita e Americo: Storia di una Bicicletta': Coppini Arte Olearia ha scelto la formula del cortometraggio in stop motion ...di Daniele BoviUn’opportunità per le piccole e medie imprese della regione per poter espandere il proprio giro d’affari. È essenzialmente su questo tasto che i vertici di Amazon hanno battuto mercoled ...