Il WWF al Sindaco Gualtieri | ‘Fare di Roma la Capitale della biodiversità | ecco 10 proposte’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il WWFe Area Metropolitana, si rivolge, all’indomani dell’esito del voto, al neoelettodi, Roberto. L’augurio e le proposte del WWF al“Facciamo i nostri migliori auguri al– dichiara Raniero Maggini Presidente del WWFe Area Metropolitana – esprimendo l’auspicio che da subito possa avviarsi un percorso deciso e progressivo per fare dilaEuropea. Non mancano certo le premesse per raggiungere questo ambizioso traguardo, stante la ricchezza e la bellezza che la Natura esprime ancora oggi nella Città Eterna. Il WWF propone dieci temi strategici dai quali partire e per ...