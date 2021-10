Il viadotto di Olmo perde intonaco | chiuso e riaperto raccordo Perugia-Bettolle

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chiusa parte deldalla questura di, e attuata dalla polizia stradale, per motivi precauzionali in seguito al distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo dal". Per consentire all'Anas alcune verifiche tecniche, sulè stato temporaneamentee poi parzialmenteil tratto compreso tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Corciano. Per verificare la situazione sono intervenuti sul posto i tecnici Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nel primo pomeriggio è stata riaperta la carreggiata in direzione-Ponte San Giovanni mentre, sulla carreggiata opposta, è in fase di riapertura la corsia di sorpasso. La corsia ...

Il viadotto Olmo perde pezzi: per questo è stato chiuso e poi riaperto il raccordo Perugia–Bettolle, per permettere all'Anas alcune verifiche tecniche. La chiusura del tratto, compreso tra gli svincol ...