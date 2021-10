Il Tribunale UE può far saltare la regola sui Primavera obbligatori (Di martedì 19 ottobre 2021) Un giudice belga ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea in Lussemburgo di esaminare se la regola UEFA che richiede di convocare un numero minimo di giocatori cresciuti nei settori giovanili locali è conforme alle leggi europee sulla concorrenza e sul lavoro. A riportarlo è As, secondo cui la decisione di rinvio è stata presa in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) Un giudice belga ha chiesto aldell’Unione europea in Lussemburgo di esaminare se laUEFA che richiede di convocare un numero minimo di giocatori cresciuti nei settori giovanili locali è conforme alle leggi europee sulla concorrenza e sul lavoro. A riportarlo è As, secondo cui la decisione di rinvio è stata presa in L'articolo

